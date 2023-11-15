Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki yabancı uyruklu D.R'nin (60) hayatını kaybettiğini belirlendi.



Yaralanan tır sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLU OLUŞTU Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

