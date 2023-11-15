Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 AAP 972 dorse plakalı TIR ile 34 TJ 3254 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle TIR bariyerlerin arasına girdi, otomobil ise savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki yabancı uyruklu D.R'nin (60) hayatını kaybettiğini belirlendi.
Yaralanan tır sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK YOĞUNLU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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