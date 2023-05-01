Madenciler 1 Mayıs'ta depremzedelerle buluştu

Maden işçileri, talepleri üzerine baret ve yeleklerini de çocuklara hediye etti.



İşçilerden Adem Usluoğlu, gazetecilere, depremzedelerin gülümsemesini sağlamak için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.



Depremde girdikleri enkazların kendileri için zor olmadığını belirten Usluoğlu, "Biz madenciler olarak depremde her bölgede mücadele ettik. Bizler zaten metrelerce yerin altında mücadele eden insanlarız. Bizim için depremde girilen yerler çok önemli değildi ama insanlara uzanan eller çok kıymetliydi." dedi.



"DESTEK OLMAK İÇİN BURAYA GELDİK"



Maden işçilerinden Cüneyt Özfidan da depremin ardından Zonguldak'tan Hatay'a gelerek arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Depremzedelere destek olmak için Hatay'a geldiklerini aktaran Özfidan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sendikamız önderliğinde buraya geldik. Başta çocuklarımız olmak üzere, burada işçi sınıfına, emekçi sınıfına ve depremzedelere destek olmak için buraya geldik." diye konuştu.

"MADENCİLER CANSİPERANE MÜCADELE ETTİ"



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilerin deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinde büyük çaba verdiklerini söyledi.



Madencilerin talebi üzerine kente ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Yeşil, şunları kaydetti:



"Madenci arkadaşlarımızla beraber enkazdan kurtarılan depremzede vatandaşlarımıza moral olmak için buraya geldik. 11 ilde 3 bin 850 madenci arkadaşımızla beraber arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. Hatay'da yıkımın daha fazla olması nedeniyle madencilerden 2 bin 200'ü Hatay'da görev aldı. Arkadaşlarımız enkaz altındaki bir cana nefes olabilmek için kendi hayatlarını tehlikeye attılar, cansiparane mücadele ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugün bu ziyarette gördüğümüz, o günlerden geriye kalan anılar... Madenci arkadaşlarımız da çok mutlular, gözlerinden de okunuyor." Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları Haberi Görüntüle