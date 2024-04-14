Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Nisan 2024 Salı Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
20/
7
Yarın
21/
6
Salı
23/
9
Çarşamba
25/
11
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