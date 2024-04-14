Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Nisan 2024 Salı Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.