Malatya’da kadınlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Y.T. (29), E.M. (28) ile D.T., N.D., D.İ. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.T. ile E.M. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı .



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

D.T., N.D. ile D.İ.’nin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.