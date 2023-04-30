Maltepe miting alanında 1 Mayıs hazırlıkları

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 1 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren Maltepe’de, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü ile Kartal'da Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı açıklandı.



Alternatif olarak D-100 Karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kofederasyonu (DİSK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Maltepe Miting Alanı'nda olacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin