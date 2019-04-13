Turgutlu'dan Manisa istikametine gitmekte olan Bülent Koru (32) idaresindeki panelvan, eski Manisa Yolu akılı kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Karataş (20), Sergen Karataş (23), Semanur Demirel (25), Vahit Çubukçu (36), Muharrem Canerkul (46) ve Sercan Karataş (22) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Turgutlu'dan Manisa istikametine gitmekte olan Bülent Koru (32) idaresindeki panelvan, eski Manisa Yolu akılı kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.