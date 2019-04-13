Turgutlu'dan Manisa istikametine gitmekte olan Bülent Koru (32) idaresindeki  panelvan, eski Manisa Yolu akılı kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Karataş (20), Sergen Karataş (23), Semanur Demirel (25), Vahit Çubukçu (36), Muharrem Canerkul (46) ve Sercan Karataş (22) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.