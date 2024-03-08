Mansur Yavaş: Kanalizasyonu açık, suyu akmayan köy kalmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Çamlıdere ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.



Yavaş, burada yaptığı konuşmada 5 yıl boyunca farklı bir belediyecilik yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz seçilmeden önce de ama 'Şu gelirse şu olur, bu gelirse böyle olur' dediler. Çünkü eski sistemi aynen devam ettirmek istiyorlardı. Dün AK Parti'li bir Belediye Meclis Üyesi veda konuşmasına şunu söyledi; 'İmar rantlarıyla ilgili çok şükür bu dönem bir şey olmamıştır' diyerek hepimize teşekkür etti. Dolayısıyla dürüst, namuslu bir şekilde yönetilebileceğini gösterdik. Eskisi gibi rantların dönmesi için sürekli karalamalar yaptılar. 2019'da hatırlıyorsunuz. 'İşçileri atacaklar, yardımları kesecekler, sayaçları, PKK'lılar sayacak' falan dediler. Neden yaptılar bunları? İcraatlarıyla ön plana çıksalar, diyeceğim bir şey yok. Sadece koltuklarını kaybetmemek için.''



''4 BİNİN ÜZERİNDE İHALEYİ CANLI YAYINLADIK''



Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminden memnuniyet oranının yüzde 70 civarında olduğunu söyleyen Yavaş, "Allah nasip ederse sizlerin desteği ile yüzde 60'ın üzerinde rekor bir oyla seçiliyoruz. Dolayısıyla Ankara yönetimi değiştirmekle güzel yapmış değil mi? Bizde tam 1800 tane kuruluş var. Ortak akılla hareket ettiğimiz için yapacağımız işleri onlardan aldığımız görüşler doğrultusunda yapıyoruz. Hiçbir zaman, 'Ben akıllıyım' tavrına girmedim. Herkesin aklına ihtiyaç duyuyoruz, ortak bir akılda buluşuyoruz. 4 binin üzerinde ihaleyi canlı yayınladık. Türkiye'de bir ilktir. Meclis toplantılarını canlı yayınladık; ayrıca yaptığımız harcamaları kuruşu kuruşuna web sayfamızda görüyorsunuz. Çünkü ben sizin paranızı harcıyorum. Sizler bize bunu emanet ettiniz, biz de nereye harcıyoruz göreceksiniz. Yaptığımız projenin üzerine maliyetini asıyoruz." dedi.



''ÇAMLIDERE BARAJI'NDAN SU VERECEĞİZ''



Çamlıdere'ye itfaiye hizmet binası yaptıklarını söyleyen Yavaş, "43 köye ücretsiz internet, 12 adet yangın söndürme tankeri, 13 mahallede asbestli su boruları yenilendi. 177 bin metre yeni içme suyu hattı açıldı. Yıllardır su sorunu olan mahallelerde su sorununu çözdük. Bunları daha önce niye yapmadılar peki? Benim önceliğim; kanalizasyonu açık, suyu akmayan köy kalmayacak. Eğer bir köyde kanalizasyon açıktan akıyor ve onun yanında çocuklar oynayıp da hasta olması tehlikesi varsa, orada nereye ne oy çıktığının ne önemi var? Vicdansız olmak lazım, 'Buradan bana oy çıkmadı, yapmam' demek için. Yeminle söylüyorum bakmaz belediye. Herkesten eşit para alıyorsa herkese aynı hizmet etmek zorunda. Bir müjdem daha var, Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu götürüyoruz. Çamlıdere'den Elmadağ'a da su götürdük. Gölbaşı ile Mamak arasında büyük bir hat yaptık. Bunların hepsi yüksek maliyetli. Çamlıdere Barajı'ndan sizler su alamıyorsunuz. Çamlıdere Barajı'ndan, Beypazarı tarafından buraya da hat vermek suretiyle projeye dahil ediyoruz. Yol üzerindeki bütün köylere de braşman (bağlantı hortumu) koyup, onların da suyunu vereceğiz. Çünkü işimiz gücümüz; görevdeyken ne yapabilirsek kar, bunlarla anılalım, başka bir şeyle anılmayalım" diye konuştu.