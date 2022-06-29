MEB açıkladı: Öğretmen atamaları ne zaman olacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 bin öğretmen atamasının gerçekleşmesi için gözler atama tarihine çevrildi.

Atamayla birlikte binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak.

20 bin öğretmen ataması için tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?



Buna göre; 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacak.

Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

