MEB ARA TATİL ANKETİ: Ara tatil anketi sonuçları açıklandı mı? Ara tatil kalktı mı, devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlanmıştı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer almıştı.



ANKET GERİDE KALDI



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı.



Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor. Anketlerle, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatillerin devam edip etmemesine yönelik bir karara varılması bekleniyor.



Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer almıştı. Anketlerin önümüzdeki dönemlerde ara tatillerin devam edip etmemesine dair karar alınması bağlamında değerlendirilmesi bekleniyor.



"Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine, 10 Aralık’a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabildi.



MEB ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



‘Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması’ anketlerine, 10 Aralık’a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden oy verildi.



MEB'in söz konusu anketinin sonucu henüz açıklanmadı.



Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

