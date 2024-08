Meclis’te Can Atalay görüşmesi: Olağanüstü toplantı için dilekçe verilecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık’ı kabul etti.



Kurtulmuş’un makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.



Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Baş, Anayasa Mahkemesi’nin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay’ın, milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ile işlemin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle yapılan başvuruda karar verilmesine yer olmadığına dair kararının gerekçesini açıkladığını hatırlattı.



Kararın, Atalay’ın Hatay milletvekili olduğunu teyit ettiğini söyleyen Baş, görüşmede, siyasi partilerle yaptıkları değerlendirmeleri, Kurtulmuş’la paylaştıklarını aktardı.



Baş, “Bizim talebimiz, beklentimiz, bir an önce Can Atalay’ın Meclis kütüğüne kaydının yapılması. Eğer, daha önce gerçekleştirilen işlem yok hükmündeyse, nasıl seçildikten sonra Meclis'e kaydı yaptırıldı, İnsan Hakları Komisyonu üyesi seçildi, Meclis’te kendisine oda ve danışmanlar tahsis edildiyse, aynı işlemin devam etmesi gerekiyor.” dedi.



Meclis’in, atılması gereken adımlara dair değerlendirme yapması gerektiğini dile getiren Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Umuyoruz ki en kısa, en doğru çözüm olarak bu işlem hayata geçirilir. Ardından talebimiz, Meclis'in bu konuyu bir genel görüşme olarak olağanüstü toplantıyla görüşmesi, gündem yapması. Bu konuda da son durum şu, Meclis'te grubu olan partilerle, temsil edilen partilerle görüşmeler gerçekleştirildi. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi grupları, DEVA Partisi, EMEP ve Demokrat Parti milletvekilleri bizim olağanüstü toplantı çağrımıza destek vereceklerini, ortak bir imzayla, bütün siyasi partilerin görüş birliğiyle Meclis'in bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplanması konusunda imzalar atıldı.”



Olağanüstü toplantı konusunda takvim tartışmasının bulunduğunu aktaran Baş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Genel Kurula hitap edeceği 15 Ağustos’taki toplantı öncesinde Meclis'in toplanmasını beklediklerini bildirdi.



“15 AĞUSTOS’TAN ÖNCE OLMASI GEREKTİĞİNDE ISRARCIYIZ”



Erkan Baş, şunları kaydetti:



“Anayasa Mahkemesinin bu kararı varken, bu karar hiç yokmuş gibi başka bir gündemle Meclis'in toplanmasını doğru bulmadığımızı ifade ettik. O günün öneminin farkındayız, Filistin meselesinin dünya çapındaki öneminin farkındayız. Tüm dünyanın gözleri burada olacakken başka konuların gündeme gelmesini tercih etmeyeceğimizi söyledik. Bunun yolu, o güne kadar Meclis'in Anayasa Mahkemesinin aldığı son karar doğrultusunda gerekli adımları atması ve bunun için de olağanüstü toplanması, bu talebimizi ilettik. Sayın Başkan '16 Ağustos olabilir mi?' diye bir öneri sundu. Bunun için de kendisine teşekkür ediyoruz. Belli ki Meclis, konuyu düşünüyor. 15 Ağustos'ta, Anayasa Mahkemesinin bu kararı hiç yokmuş gibi Meclis'in rutin çalışmasına devam etmesi bizim açımızdan mümkün değil. Meclis Başkanlığından beklentimiz, somut adımların atılması ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun tescil edilmesiyle beraber tahliye edilmesinin yolunun açılması, tahliye edilmesinden sonra da yemin ederek görevine başlaması. Yarın itibarıyla da diğer siyasi partilerle birlikte olağanüstü toplantı için dilekçemizi Meclis Başkanlığına teslim edeceğiz. Beklentimiz, 14 Ağustos. 15 Ağustos'tan önce olması gerektiğinde ısrarcıyız.”



CHP, DEM Parti, Saadet Partisi gruplarının başvuruyu yapacağını kaydeden Baş, DEVA Partisi’nin, EMEP ve Demokrat Parti’nin başvuruya destek vereceğini ifade etti.



Erkan Baş, İYİ Parti'nin imza vermeyeceğini, olağanüstü toplantıya katılacağını öğrendiklerini, muhalefet güçlerinin birlikte hareket edeceğini söyledi.



Görüşmede yapılan değerlendirmelerin sorulması üzerine Baş, “Anladığım kadarıyla Meclis Hukuk İşleri de konuyu değerlendiriyor.” ifadesini kullandı. Baş, halkın iradesine sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.