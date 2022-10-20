Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’da

Güvenlik iş birliği kapsamında Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na destek verecek TSK unsurları başkent Doha'ya ulaştı.

Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’da

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TSK unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için ’a gitti.

'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’da - 1

Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.

Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’da - 2

Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı.

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