Melek Mosso'ya Musa Orhan davasında hapis istemi

Cinsel saldırıyla suçlanan uzman çavuşa hakaretten açılan davada şarkıcı Melek Mosso'nun hapsi istendi.

Davayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açtı. İddianamede Melek Mosso'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun" paylaşımı nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Aynı gerekçeyle daha önce Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya hakkında da dava açılmıştı.

''GELİR MODELİ OLUŞMUŞ SANIRIM''

Avukatlarıyla ifade vermeye giden Kaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış da olay o. Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım” demişti.

'BUNU DA DOSYAYA EKLE AVUKAT'



Abdullah, "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, e ne oluyor sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle" ifadelerine yer verdi.

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EZGİ MOLA - MUSA ORHAN OLAYI NEDİR?

Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı sonrası Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

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Musa Orhan'ın avukatı, daha önce sosyal medya üzerinden Ezgi Mola'ya destek paylaşımları yapan ve aralarında Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz'un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.