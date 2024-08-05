Merdivenler Filistin bayrağı renklerine boyandı: "Ulusların bayrağı kutsaldır"

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cihangir’de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere çizilen Filistin Bayrağına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Kimliği belirsiz kişiler tarafından merdivenlerin boyandığı ifade edilen açıklamada "Soykırımcı katliama karşı mücadele eden Filistin bayrağının onlarca kişinin bastığı bir merdivende resmedilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır." denildi.



"Filistin bayrağı ise yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada ulusal simgelere saygı duyularak Filistin halkının haklı davasını savunmayı sürdürecekleri belirtildi.

"KAMU VİCDANINI YARALAMIŞTIR"



Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Cihangir’de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere çizilen Filistin Bayrağı üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre 4 Ağustos Pazar günü 06.00 sularında kimliği belirsiz genç bir grup tarafından merdivenlerin Filistin bayrağının renkleriyle boyandığı tespit edilmiştir. Soykırımcı katliama karşı mücadele eden Filistin bayrağının onlarca kişinin bastığı bir merdivende resmedilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır.



Beyoğlu Belediyesi olarak ulusların bayraklarını kutsal kabul ettiğimizden, haklı davalarında yanında olduğumuz Filistin halkını incitmeyecek şekilde destek olmak üzere, bayrak yerine Filistin intifadasının simgelerinden olan Hanzala'nın sembolik resmi, daha sonra kalıcı olarak çizilmek üzere alana asılmıştır.



Filistin bayrağı ise yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır.



Emniyet güçlerimiz eşliğinde, yapılan çalışmanın yanlış anlaşılmalara yol açmaması için komşularımız merdivenlere asılan bir pankartla bilgilendirilmiştir. Filistin halkının haklı davasını, ulusal simgelere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz.



Kamuoyuna saygılarımızla."