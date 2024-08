Merdivenler Filistin bayrağı renklerine boyandı: "Ulusların bayrağı kutsaldır"

GÜNEY: DİRENEN ULUSUN BAYRAĞI YERDE DEĞİL GÖKTE OLUR



Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de kendi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Direnen ulusun bayrağı yerde değil gökte olur.



Filistin halkı aylardır katliama karşı insanlık, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veriyor. Dünyanın her yerinden milyonlarca insanın yüreği aylardır Gazzeli masumların, mazlumların yanında. Ülkemizde de her kesimden insanımızın soykırımcılara karşı insanlık safında yer aldığı, benim de ilk günden beri tavrımı net şekilde koyduğum bu meseleye karşı hassasiyetin farkındayız, çok da değerli buluyoruz.



Ancak, özellikle varlık mücadelesi veren bir ulusun bayrağını yürüyüş güzergahında bir yere resmetmek, incitici ve yanlış. Her ulusun bayrağı kutsaldır. Bu nedenle merdivendeki bayrak resmini kaldırmamız zorunlu hale geldi. Filistin davasının sembol çizimlerinden Hanzala resmi, sembolik olarak duvara asıldı, yakın zamanda kalıcı olarak uygulanacak. Filistin Bayrağı ise kendisine yakışan bir noktada yerini alacak.



Uygulama esnasında ekiplerimize eşlik eden emniyet güçlerimize teşekkürler.”