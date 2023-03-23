Merve Kavakcı görevden alındı

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeleri Merve Safa Kavakcı ile Süleyman Gökçe görevden alındı.

Merve Kavakcı görevden alındı

Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.

Kamuda görev değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

Kararla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç, Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcılıklarına ise İrfan Gültekin ile Mehmet Fatih Koşan atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nde açık olan Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Ahmet Aslan getirildi.

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