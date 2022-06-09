Meteoroloji uyardı: Yaz sağanakları ne zaman bitecek? (09 Haziran 2022 hava durumu)

Yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor...

Başta yurdun iç kesimleri olmak üzere Türkiye, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.



Başta yurdun iç kesimleri olmak üzere birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.

Marmara Bölgesi'nde Trakya, Çanakkale ve Balıkesir dolaylarında yağışlar sürüyor. Bölgede hava serin.

İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanaklar sürüyor. Bölge de hafta sonu da yağış var.

Ege'nin güneyinde rüzgar hafifliyor ve hava açık. Ancak cuma günü kuvvetlenen lodosun ardında cumartesi günü Bodrum dahil olmak üzere Kıyı Ege'de gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışların süreceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'deki yağışlar cumartesi etkisini iyice artıracak. Özellikle bölgenin batı kesimlerinde yağmur şiddetleceği için sel ve su baskınına karşı uyarı verildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dereler taştı. İlçede hasara yol açan selin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

METEOROLOJİ TEK TEK SAYARAK UYARDI



Yurdun büyük bir bölümünde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, K.Maraş'ın batısı),



İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın doğusu), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Ani sel-su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki Başkent Sitesi otoparkında bulunan araçlar sel sularından etkilendi.

YAZ SAĞANAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan (9- 15 Haziran 2022) son haftalık hava durumu raporuna göre, yaz sağanakları yaklaşık 1 hafta daha devam edecek.



Özellikle başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki beş gün şiddetli sağanaklar bekleniyor.



Hava sıcaklıkların da hafta boyunca mevsim normallerinde seyredeceğini belirtiliyor.

Yine Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan aylık hava tahmini grafiklerinde yeni haftada da yağışlar bölge bölge devam edecek. Sıcaklıklar, İç Anadolu Bölgesi hariç mevsim normallerinde seyredecek.

Ayın 20'sinden sonra için yapılan tahminde Marmara Bölgesi'nde ve Kıyı Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde beklendiği paylaşılıyor. 20-26 Haziran tarihleri kapsayan haftada ise yağış görünmüyor.