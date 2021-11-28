Metro saldırganı Emrah Yılmaz annesini bile rehin almış

Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek saldıran, 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz hakkında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

Metroda terör estiren Emrah Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında tutuklanıp 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve bu yıl Aralık ayında tahliye olması gerekirken cezasını iyi halli geçirdiği için 1,5 yıl erkenden tahliyeye edildiği öğrenilmişti.

AİLESİNE DE KABUSU YAŞATMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, babası Ziya ve annesi İpek Yılmaz'ı tehdit ettiği için babası ve annesiyle davalık olan Emrah Yılmaz, şikayetlerini geri çekmesi için ailesine baskı yapmaya başladı.

30 Mart 2018 günü "Siz neden şikayetinizi çekmiyorsunuz" diyerek annesini ve babasını tehdit etti. Annesine hakaretler yağdırdı ve kadını darp etti.

Evin kapılarını kitleyerek annesinin gitmesine izin vermeyen Yılmaz, polisin 2 saatlik çabası sonucu annesini bıraktı.

Emrah Yılmaz hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"ÖLDÜRÜRÜM DEDİ, REHİN ALDI"



Yargılamada oğulları hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyleyen anne İpek Yılmaz, olay gününü anlattı.



Yılmaz, "Daha önce de zorla karakola götürüp şikayetimizi aldırmaya çalıştı. Olay günü ise bana 'davanızı geri çekmezseniz kocanı öldürürüm' dedi. Kapıları kilitleyip beni rehin aldı" dedi.



Tanık baba Ziya Yılmaz, evden işe gitmek için çıktığında hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlunu evin içinde gördüğünü söyleyerek, "Muhatap olmadan evden çıktım. Davalarını geri çek yoksa seni öldürürüm diyerek tehdit etti, evden çıktıktan sonra eşim aradı ve oğlumun kendisini rehin aldığını söyledi" diye konuştu.



Baba Yılmaz'da oğlundan şikayetçi oldu.



ANNESİNİ SERBEST BIRAKMIŞSA DA POLİSİN SAYESİNDE, İNDİRİMSİZ CEZA



Tarafları dinleyen mahkeme, ihbar üzerine olay yerine müzakereci personel gönderildiğini ve saatlerce kapı arkasından Emrah Yılmaz'la görüşüldüğünü belirtti.



Görüşme esnasında sanığın uyuşturucu madde kullandığını, mahkemelerinden dolayı problem yaşadığını bildirdiği belirtildi.



Kapıyı açmaya yanaşmadığı, telefonla yapılan görüşmede ikna edildiğini kaydetti.



Mahkeme, Yılmaz'ın evin kapısını kilitleyerek annesinin evden çıkmasına engel olduğunu ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade ederek buna itibar edilmediğini vurguladı.



Saldırganın kapıyı açıp annesini serbest bırakmışsa da bu durumun polisin ikna çabaları sonucunda olduğunu belirten mahkeme, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 12 ay hapis cezası verdi ve sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, hal ve hareketleri nedeniyle indirim de uygulamadığını kaydetti.

EVLAT DA OLAMAMIŞ



Sadece metrodaki kadınlara değil ailesine de korku dolu anlar yaşatan Emrah Yılmaz, bu zamana kadar ailesine yaptıkları için özür dilediğini belirterek, "Baba beni şikayet etmekle topluma kazandıramazsın. Gel şikayetini çek kendime çeki düzen vereyim, artık uyuşturucu da kullanmıyorum dedim. Babam da şikayetini çektiğini söyledi ama çekmediğini öğrenince kendisini aradım. Şikayetimi geri çekmeyeceğim, cezaevine gireceksin dedi ve telefonu kapattı" dedi.



Babasının şikayeti çekmeyeceğini öğrenince evdeki eşyalara zarar verdiğini ve polislerin geldiğini belirten saldırgan, "Evin kapısına polisler geldi benimle konuştular. Sinirli olduğum için kimseye zarar vermemek adına daha sonra teslim olacağımı söyledim. Onlar benimle konuşunca sinirim geçti ve karakola gittik" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini ve babasının iftira attığını öne sürdü.