Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov arasındaki görüşmede; Mariupol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde duruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 09:17

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

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Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Özellikle Mariupol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından 'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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