MİT operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen ve MİT tarafından yakalanan Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 14:00

MİT operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda EYP ile istihbari ilişki içerisinde olduğu, EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenen ve sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek istihbaratına aktardığı tespit edilen zanlı dün yakalandı.

Hakkında hazırlanan evrakla nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ'ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenmişti.

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