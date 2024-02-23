MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: PKK’lı terörist Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından “Mazlum Mardin” kod adlı Murat Kızıl, yakalandı.

MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: PKK’lı terörist Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, örgütü /KCK’ya yönelik sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda MİT’in çalışmaları sonucu yeri belirlenen, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yöneticilerinden “Mazlu Mardin” kod adlı Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalandı.

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’ye getirilen terörist Kızıl, adli makamlara teslim edildi.

ÖRGÜTE 2015'TE KATILDI

2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen Murat Kızıl, Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyinde faaliyetler yürüttü. Kızıl, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla aranıyordu.

MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: PKK’lı terörist Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakalandı - 1

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