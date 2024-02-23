MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: PKK’lı terörist Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda MİT’in çalışmaları sonucu yeri belirlenen, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yöneticilerinden “Mazlu Mardin” kod adlı Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
Türkiye’ye getirilen terörist Kızıl, adli makamlara teslim edildi.
ÖRGÜTE 2015'TE KATILDI
2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen Murat Kızıl, Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyinde faaliyetler yürüttü. Kızıl, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla aranıyordu.
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