MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı?

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı. Bu gelişmenin ardından taraftarların da bilet fiaytları ve bilet teminine yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri ne kadar?

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı?

Trendyol 'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE ile arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri Passolig üzerinden 385 ila 600 liradan satışa sunuldu. Kuzey ve güney tribünü 385 lira, doğu tribünü 550 lira, VIP tribünü biletleri ise 600 liradan alınabilecek.

Galatasaray'ın Passolig kartına sahip taraftarları için deplasman tribünü biletleri 500 liradan satılacak.

Ev sahibi ekibin tribünlerinde yer almak için sadece MKE Ankaragücü'nün Passolig kartına sahip kişiler bilet alabilecek.

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