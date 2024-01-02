Mossad’a İstanbul merkezli MİT ve polis operasyonu: 34 gözaltı

BAKAN YERLİKAYA AYRINTILARI PAYLAŞTI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bakan Yerlikaya, baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar ile farklı ülkelere ait nakit paralarla, bir adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini ifade etti.



Çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyleyen Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum.” dedi.