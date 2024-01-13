MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi (9 terörist etkisiz hale getirildi)

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişiminin önlendiğini duyurdu. Bakanlık, dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi (9 terörist etkisiz hale getirildi)
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi.

Açıklamada "Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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