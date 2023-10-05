MSB kaynakları yanıtladı: Suriye’ye kara harekatı gündemde mi?

Milli Savunma Bakanlığı’nda haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara kesintisiz devam ettiklerini belirten Aktürk, son bir haftada 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de hava harekatları yapıldığını hatırlatarak, 58 hedefin başarıyla imha edildiğini söyledi.

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, “Böylece 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 593'e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166 bin 611 olmuştur.” Açıklamasında bulundu.