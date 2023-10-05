MSB kaynakları yanıtladı: Suriye’ye kara harekatı gündemde mi?

Milli Savunma Bakanlığı’nda haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara kesintisiz devam ettiklerini belirten Aktürk, son bir haftada 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de hava harekatları yapıldığını hatırlatarak, 58 hedefin başarıyla imha edildiğini söyledi.
Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, “Böylece 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 593'e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166 bin 611 olmuştur.” Açıklamasında bulundu.
YENİ BİR KARA HAREKATI OLUR MU?
Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerine yönelik hava harekatları hatırlatılarak “Bunların yeni bir kara harekatına dönüşme ihtimali var mı?” sorusu üzerine kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti.
Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını dile getirdi.
GÜVENLİK TOPLANTISI
Milli Savunma Bakanlığı’nda dün İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen "güvenlik toplantısı"nın içeriğine yönelik soruya kaynaklar, “Toplantı genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı.” karşılığını verdi.
En son terör saldırısı dahil güvenlik konusundaki durum ve yapılacaklara ilişkin genel bir istişarenin yapıldığını aktaran kaynaklar, ihtiyaç olduğu zamanlarda bu tür toplantıların devam edebileceğini bildirdi.
Ankara’daki saldırı girişiminde bulunan teröristlerin “paramatorla yurda girdikleri” iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, yapılan araştırma sonrasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK/YPG üyesi olduğunun kesinleştiğini hatırlattı. Kaynaklar, teröristlerin yurda nasıl girdiğine yönelik araştırmanın ilgili birimlerce sürdürüldüğünü aktardı.
Hava harekatlarında terör örgütünün finansal kaynağı olan noktaların vurulup vurulmadığına yönelik soru üzerine kaynaklar, bugüne kadar terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında terör örgütünü besleyen her türlü unsurun meşru hedef olarak alındığını, bundan sonra da alınmaya devam edileceğini vurguladı.
“ÜÇÜNCÜ TARAFLAR” AÇIKLAMASI: KİM ÜZERİNE ALINIYORSA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK KENDİ TERCİHİDİR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terörle mücadele konusundaki açıklamaları hatırlatılarak, uzak durması tavsiye edilen “üçüncü taraflar” ifadesiyle kimin kastedildiğinin sorulması üzerine kaynaklar, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Türkiye'nin operasyon yapması en doğal hakkıdır.” vurgusunu yaptı.
Bakanlık kaynakları, “Daha önce gereken yer ve zamanlarda gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimiz olduğunu her zaman söylüyoruz. Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu uyarının yeni bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine kaynaklar, “Bu bir hatırlatmadır. Kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir.” dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Msb
- Terör
- Asker