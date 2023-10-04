Bakan Fidan'ın ABD'ye "hedef olmayın" uyarısının ardından Irak'ın kuzeyine 3. hava harekatı

İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından
PKK'ya yönelik operasyonların kapsamı genişletiliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'de terör örgütünün tüm tesislerinin meşru hedef konumunda olduğunu söyledi.
Bakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
ABD'YE "HEDEF OLMAYIN" UYARISI
Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Fidan, "Teröristler böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim." dedi.
BAKANLIKTA KRİTİK TOPLANTI
Saldırı ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonlar, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki kritik toplantıda ele alındı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanısıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.
ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATAN TERÖRİSTİN DE KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İçişleri Bakanlığı, 2'inci teröristin bölücü terör örgütü PKK mensubu Özkan Şahin olduğunu açıkladı. Saldırıda etkisiz hale getirilen diğer teröristin de yine terör örgütü üyesi Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.
Bakan Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerinin çalışması sonrası 2 teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim aldıkları tespit edildi." açıklamasında bulundu.
IRAK'IN KUZEYİNE 3. HAVA HAREKATI
Saldırı girişiminin ardından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik art arda hava harekatları gerçekleştirildi.
Bölgeye yönelik 3'üncü hava harekatı bu akşam saat 19.00'da icra edildi.
Metina, Gara, Hakurk'un yanı sıra, terör örgütünün sözde yönetim merkezi Kandil ve sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki Asos'taki terör hedefleri de eş zamanlı vuruldu.
Bugün gerçekleştirilen hava harekatında teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.
Son hava harekatıyla birlikte son 4 gün içerisinde imha edilen hedef sayısı ise 58'e yükselmiş oldu.
TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI "KAHRAMANLAR" OPERASYONU
Öte yandan "Kahramanlar" adı verilen operasyonlar kapsamında ise 15 ilde terör örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
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