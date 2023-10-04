Bakan Fidan'ın ABD'ye "hedef olmayın" uyarısının ardından Irak'ın kuzeyine 3. hava harekatı

ABD'YE "HEDEF OLMAYIN" UYARISI

Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Fidan, "Teröristler böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim." dedi.