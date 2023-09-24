MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapıldı.



“Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz.” denilen açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.” ifadelerine yer verildi.

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