MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

’nin kuzeyindeki bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapıldı.

“Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz.” denilen açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.” ifadelerine yer verildi.

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