MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" denildi.



Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya'nın, 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altında olduğu vurgulanan açıklamada, "Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur" ifadesine yer verildi.