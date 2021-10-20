MSB kara, deniz, hava sözleşmeli er alımı ne zaman? (Sözleşmeli er temini başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?)

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 01 - 18 Kasım 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde yapılacak.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte sınav merkezinde hazır bulunacaklar.



Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecek olup dalgıç ve kurbağa adam tercihi olan adaylar için iki gün sürecek.



Seçim Aşamaları;



a. Evrak Kabul,



b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),



c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),



ç. Mülakat,



d. Yüzme Testi,



e. Hastane sevk aşamalarından oluşuyor.