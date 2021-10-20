MSB kara, deniz, hava sözleşmeli er alımı ne zaman? (Sözleşmeli er temini başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında görev almak üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. Bu haberin ardından "Sözleşmeli er temini başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sözleşmeli er temini başvuruları ne zaman?" gibi sorular da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 15:44 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 17:00

MSB kara, deniz, hava sözleşmeli er alımı ne zaman? (Sözleşmeli er temini başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?)

İlişkili Haberler

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

Galatasaray Üniversitesi, güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı yapacak

Galatasaray Üniversitesi, güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı yapacak

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 01 - 18 Kasım 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde yapılacak.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte sınav merkezinde hazır bulunacaklar.

Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecek olup dalgıç ve kurbağa adam tercihi olan adaylar için iki gün sürecek.

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

ç. Mülakat,

d. Yüzme Testi,

e. Hastane sevk aşamalarından oluşuyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...