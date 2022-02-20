Muğla'da hamile eşini kayalıklardan iterek öldüren katilin, hala para peşinde olduğu ortaya çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nden iterek öldüren pişkin katil Hakan Aysal (41) cezaevinde de para peşinde... Hakan Aysal’ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişiyi avukatı aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.

Haberler 20.02.2022 - 09:50 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 09:53

Muğla'da hamile eşini kayalıklardan iterek öldüren katilin, hala para peşinde olduğu ortaya çıktı

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Fethiye ilçesi Kelebekler vadisinde 4 yıl önce Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan iterek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakan Aysal 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Aysal karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

7 aylık hamile eşini, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için öldürdü. 7 aylık hamile eşini, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için öldürdü.

UZLAŞMAK İÇİN 5 BİN LİRA İSTİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, tutuklu olan Hakan Aysal'ın (41) cezaevinde hala para peşinde koştuğu ortaya çıktı. Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı Mehmet Buğra Çiçek aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.

Aysal'ın hala para peşinde koşması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. SABAH, Hakan Aysal mağdurlarından biri olan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Talha Y. hakkında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye ulaştı.

Hakan Aysal, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında şikayetçi oldu.  Hakan Aysal, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında şikayetçi oldu. 

Talha Y.'nin Facebook'ta "Bunları yavaş yavaş her gün bir etini kopara kopara geberteceksin. Yoksa müebbet bu şerefsiz için ödül olu"' yorumu yaptığı, bu nedenle Hakan Aysal'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

Talha Y. ifadesinde "İlgili yorumu Hakan Aysal'a hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan Aysal'ın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi.

Ancak Talha Y. uzlaştırmacı tarafından arandı. Talha Y. uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermedi. Bu nedenle Talha Y. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Talha Y.'nin önümüzdeki günlerde yargılanacağı öğrenildi.

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