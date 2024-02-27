Narenciyede hastalık tehlikesi! Şu ana kadar 33 ülkede görüldü

Adanalı üreticiler "yeşillenme" hastalığına karşı teyakkuzda. Narenciye üretimini tehdit eden yeşilenme hastalığı tüm dünyada yayılıyor.



Bir böcek aracılığıyla yayılan hastalık şu ana kadar 33 ülkede üretimi olumsuz etkiledi. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde de görüldü.



Hastalığın yayılma riskine karşı uyaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bunun bir ilacı yok önleme şansımız yok, 33 ülkede karantinaya alındı, ülkemizde de karantina tedbirleri var. Bu böcekler ülkeye girerse bakteriler meyvelere bulaşırsa 5-8 yıl içerisinde bahçemizin hepsini kaybederiz. Buradan milyonlarca insan ekmek yiyor para kazanıyor." dedi.



Adanalı çiftçiler, karantina önlemlerinin artmasını istiyor.



Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye narenciye ürünü girişinin durdurulması çağrısı yapan Doğan, "İki firma şu an Kıbrıs’tan Türkiye’ye narenciye getirmekte. Tarım Bakanlığı tarafından Kıbrıs’ta da kontroller yapılıyor, oradaki ürünler kapalı ortamda fümigasyon yapılıyor ve aletler dezenfekte ediliyor. Önlem alınıyor fakat ne kadar önlem alırsak alalım tır ve kamyonlar bahçe içerisine girdiklerinde tırın etrafına böcekler yerleşebiliyor." uyarısında bulundu.



Üreticiler, hastalık yayılırsa ağaç ölümleri yaşanacağını belirtiyor. Büyük miktarda ürün kaybına uğranabileceği uyarısı yapıyorlar.

