Niğde-Kayseri yolunda trafik kazası: 7 yaralı

Niğde’de hafif ticari araçların çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Niğde-Kayseri yolunda trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, -Kayseri yolu Konaklı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Niğde istikametine seyreden Necati Ö. (25) idaresindeki araçla, Niğde istikametinden Konaklı kasabasına seyreden Faruk C. (31) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından, araçta yolcu olarak bulunan Hasan Z., Hülya K. (47) Lisan K. (70) ile  Faruk C. ile yolcu olarak bulunan Cennet C., (26) Alihan C. (6 yaş) ve İkra Nur C. yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri yolu Konaklı kavşağı mevkiinde trafik akışı bir süre aksarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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