Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

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’nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Çevirme İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli öğretmenleri taşıyan Ali İhsan K. yönetimindeki 21 S 0669 plakalı servis minibüsü, sisin etkili olduğu Çevirme Mahallesi ile Siverek sapağı arasında devrildi.

Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 9 yaralı - 1 Yaralılar Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kazada, ilk belirlemelere yaralanan 9 kişi Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

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