Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.



Çevirme İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli öğretmenleri taşıyan Ali İhsan K. yönetimindeki 21 S 0669 plakalı servis minibüsü, sisin etkili olduğu Çevirme Mahallesi ile Siverek sapağı arasında devrildi.

Yaralılar Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.



Kazada, ilk belirlemelere yaralanan 9 kişi Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.