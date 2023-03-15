Okul müdürü evinde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan okul müdürü Nalan Soylu, evinde ölü bulundu.

Okul müdürü evinde ölü bulundu

'da okul müdürünün evinde cansız bedeni bulundu.

ilçesinde Vali Recai Güreli İlkokulu Müdürü Nalan Soylu (54) sabah saatlerinde okuldaki mesaisine gitmedi.

Müdürün okula gelmemesinden şüphelenen ve kendisine ulaşamayan arkadaşları Soylu'nun evine gitti.

KAPI AÇILMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Uzun süre kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okul müdürü evinde ölü bulundu - 1

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Soylu'nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Okul müdürü evinde ölü bulundu - 2

Soylu'nun cansız bedeni ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...