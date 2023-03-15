Okul müdürü evinde ölü bulundu

Muğla'da okul müdürünün evinde cansız bedeni bulundu.



Fethiye ilçesinde Vali Recai Güreli İlkokulu Müdürü Nalan Soylu (54) sabah saatlerinde okuldaki mesaisine gitmedi.



Müdürün okula gelmemesinden şüphelenen ve kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları Soylu'nun evine gitti.



KAPI AÇILMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER



Uzun süre kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Soylu'nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soylu'nun cansız bedeni ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin