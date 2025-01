Okul müdüründen öğrencilere sıra dayağı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yer alan Hilal Şeyhan İlkokulu'nun müdürü A.D., geçen yıl haziran ayında odasında topladığı 4'üncü sınıf öğrencilerine fiili ve sözlü şiddet uyguladı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen videoda A.D.'nin öğrencilere, "Pavyon mu lan burası, podyuma mı çıkıyorsunuz okula mı geliyorsunuz belli değil… Her Allah’ın günü birini dövüyorsunuz, her Allah’ın günü sıkıntı çıkarıyorsunuz, her Allah’ın günü küfür, her Allah’ın günü öğretmene diklenme. Derdiniz ne sizin?" dediği ardından sıra dayağı attığı görüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.