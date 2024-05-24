Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışına giren Eftelya boğuldu

Düzce'de ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla hızlı hamburger yeme yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışına giren Eftelya boğuldu

'de ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı.

Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı.

Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışına giren Eftelya boğuldu - 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı.

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