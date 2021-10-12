Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki okullar kapanacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte okullarda yüz yüze eğitimle ilgili son gelişmeler...

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 00:17 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 09:18

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen 11 Ekim kabine toplantısı sona erdi.

Kabine toplantısı sonrası ların yüz yüze eğitimle ilgili son durumu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan lar ve üniversitelerle ilgili şu açıklamayı yaptı: 

"Sağlık tedbirlerine riayet etmeyi bir süre daha sürdürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizden yükseköğretim kurumlarındaki sosyal alanlarda ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini diliyoruz. Dünya bu virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz."

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ilk ara tatil, (birinci dönem ara tatili) 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayının başından itibaren öncesi, ilk, orta ve lise seviyesindeki ları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının larda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları da belirtti:

"Halihazırda 71 bin umuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 umuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama , ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."

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