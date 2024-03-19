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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili adli soruşturma yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara ilişkin 38 kişinin kimliklerinin belirlendiğini, 12 kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Bakan Tunç, “Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil.” dedi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili adli soruşturma yok

ile arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar ve sonrasında yaşananlar gündemindeki yerini koruyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili olarak açıklama yaptı.

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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili adli soruşturma yok - 1

"38 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ"

Bakan Tunç, olaylara karışan 38 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını söyledi, 12 kişinin gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, “Futbolcular hakkında bir soruşturma var mı?” sorusuna da yanıt verdi.

“Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor.” diyen Tunç, “Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili adli soruşturma yok - 2

"FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI YANLIŞ ANLAMADAN KAYNAKLI"

Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise “Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz.” yorumunu yaptı.

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