Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili adli soruşturma yok

"38 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ"

Bakan Tunç, olaylara karışan 38 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını söyledi, 12 kişinin gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, “Futbolcular hakkında bir soruşturma var mı?” sorusuna da yanıt verdi.

“Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor.” diyen Tunç, “Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.