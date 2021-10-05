Ömer Çelik: Mavi vatanı korumak için her şeyi yaparız

Son dakika haberi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında basın açıklaması düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Ülkede Organize Sanayi Bölgesi olmayan il kalmamıştır. Bugün itibariyle OSB sayısı 325'e ulaşmıştır. Toplam istihdam da büyük bir başarıyı ortaya koymaktadır. OSB'lerde istihdam sayısı 2 milyon 131 bin kişiye ulaşmıştır.

Türkiye'nin her tarafındaki yatırımları biz parti olarak takip ediyoruz. Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğu, dev bir yatırım üssü olduğu açıktır. OSB'lerdeki üretimin daha çok artması yönünde yeni rakamlara ulaşıcağımız kesindir.

YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ



Cumhurbaşkanımız Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e sunma kararını BM'de gündeme getirmişti. Buradaki yeşil mutabakat dünyamızı ve ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor. Pandemide bir kez daha görüldü ki; insan doğayı yok ediyor. Yeşil Kalkınma Devrimi denen süreçle ilgili çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Söylem olarak kalmasına müsaade etmeyeceğimiz bir husustur.



SURİYE'DE ÇÖZÜM ÇABALARI

İdlib'te ve Suriye'nin diğer bölgelerinde barışın kalıcı olmasına önem veriyoruz. İdlib'te çıkacak bir gerginlik yeni bri göç dalgasına neden olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Putin ile yaptığı görüşme bu açıdan önemlidir. Suriye'de kalıcı barışın sağlanması bizim için esastır. Bu siyasi çözüm, zemininin korunması için İdlib dahil diğer bölgelerde istikrarın sağlanması önemlidir.

Özellikle Fırat'ın doğusunda terör örgütlerinin hareketleri ve onlara destek veren ülkeler her zaman gündemimizdedir. İdlib'te ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları da yakından takip ediyoruz.



FRANSA'DA KAPATILAN 6 CAMİ



İslamofobi ve İslam düşmanlığı konusunda yapılan faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Son olarak Galatasaray-Marsilya; Bozkurtların nefret suçu işlediğine dair Fransa'da bir milletvekili iddiada bulundu. Marsilya tribünleri içerisindeki bir grubun Türkiye'ye ve Azerbaycan'a karşı nefret suçu içeren pankartlar açtığı görüldü. Galatsaray taraftarı sadece dozunda cevap vermiştir.

Yine maalesef Fransa'da içişleri bakanı kaç tane camii kapattığıyla övünüyor. 6 caminin kapatıldığını söylüyor. Ama kullandığı söylem başından itibaren yanlış. Fransa İçişleri Bakanı'nın sözleri ayrımcılık içeriyor.



AKDENİZ'DE RUM GEMİSİNE MÜDAHALE

Mavi vatan kırmızı çizgimizdir. Mavi vatanı korumak için her şeyi yaparız.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Laiklik bir toplumsal barış ilkesi olarak yerini koruyacak. AK Parti laik devlet düzenini sağlamaktadır. Laik devlet prensibini güçlü bir şekilde savunuyoruz.

ABD'DE ÜLKÜ OCAKLARI GÜNDEMİ

Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmeyiz

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

