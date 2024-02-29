Ömer dizisine yeni oyuncu: Samet geliyor

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Sedef Bayburtluoğlu Gürerk ve Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı Ömer dizisi her pazartesi izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.