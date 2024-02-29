Ömer dizisine yeni oyuncu: Samet geliyor

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Sedef Bayburtluoğlu Gürerk ve Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı Ömer dizisi her pazartesi izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Son olarak "Nehir" karakteriyle Ayfer Dönmez'in dahil olduğu Ömer'in kadrosuna Yaşar Üzer katıldı. Ünlü oyucu, dizide Reşat'ın eski dostu "Samet" karakterine hayat verecek.
YAŞAR ÜZER KİMDİR?
Türk Tiyatrosu ve Sinemasının duayen oyuncularından olan Yaşar Üzer, tiyatro çalışmalarının yanı sıra "Ekmek Teknesi", "Kadın", "Hicran", "Kağıt Ev", "İkinci Bahar", "Deli Yürek", "Eşkıya" gibi birçok yapımda rol aldı. 68 yaşındaki Üzer, "Ekmek Teknesi" dizisi ile tanındı.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
26 Şubat akşamı 45. bölümüyle izleyiciyle buluşan Ömer'e; Gamze'nin Ömer'den ayrılmak istemesi ve polislerin Tahir'i almaya gelmesi damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
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