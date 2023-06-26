Ömürlük bilet aldı, 33 yıldır dünyayı dolaşıyor: Uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

Sadece 2019 yılında 373 kez uçan Stuker'ın, bu yıldaki seyahatlerinin havayoluna maliyetinin iki buçuk milyon doları bulduğu ifade ediliyor.



ABD basını, 69 yaşındaki adamın biriktirdiği milyonlarca uçuş miliyle, havayolundan yüzbinlerce dolarlık hediye aldığını, lüks otellerde krallar gibi yaşadığını yazdı.