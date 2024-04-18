Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel kimdir?

16 Temmuz 1983 Üsküdar doğumlu olan Elif Duygu ADIGÜZEL İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kadıköy’de tamamlamıştır.2006 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Halk Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır.2012-2013 yıllarında (390 Saat Teorik-60 Saat Süpervizör) Aile Danışmanlığı programını tamamlayarak Aile Danışmanı unvanı almıştır. Çalışma hayatına 2007 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezinde Sosyolog olarak başlamıştır. 2009 yılında Ataşehir Belediyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde Sosyolog olarak çalışmış, 2011-2015 yılları arasında Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görev yapmıştır.



Eş zamanlı olarak 2011-2014 yıllarında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüştür.12 Ekim 2015 tarihinden itibaren Kadıköy Belediyesinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sosyoloji Derneği üyesidir. Birçok Sivil Toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaktadır. Ulusal kongrelerde 2 bildirisi yayınlanmıştır. Endüstri Mühendisi Onursal Adıgüzel ile evli olup Algı isminde bir kız çocuğu annesidir.