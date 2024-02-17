"Oppenheimer" yönetmeni Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor

"BİR GÜN KORKU FİLMİ ÇEKMEK İSTERİM"



Bilim kurgu ve dönem filmleriyle tanınan Nolan, korku türünde bir film yapabileceğini söyledi.

Yönetmen "Oppenheimer'da kesinlikle korku elementleri vardı, bence filme çok uygundu. Korku filmlerini çok ilgi çekici buluyorum. İçgüdüsel cevaplar alabiliyorsunuz. Bir gün korku filmi çekmek isterim ama iyi bir korku filmi gerçekten özgün bir fikir gerektiriyor. Çok nadir bulunan bir şey. Henüz bu tarz bir hikaye bulmadım" dedi.

OPPENHEIMER BAŞARISI

Öte yandan Oppenheimer, tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.



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