Organ ticaretine hapis cezası: Böbrek nakli 10 bin lira

Organ ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan A.K, F.Ö, M.A.U, A.A.M, E.A.M, M.A.S, S.A.S, A.S. ve Z.M.Z. ile tutuksuz sanıklar E.D. ve M.A.M. ile ilgili cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Adana'ya gelen 2 kişinin pasaportunun sahte olduğunun anlaşılması üzerine havalimanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldığı, İsrailli gibi gösterilen kişilerin Suriye uyruklu Z.M.Z. ile A.S. olduğunun tespit edildiği belirtildi.



İddianamede, Suriye uyruklu 2 kişinin böbreklerini para karşılığı satmak için anlaştığı, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de İsrailli alıcılar E.A.M. ve S.A.S'nin akrabaları gibi gösterilip, iki sahte pasaport düzenlendiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.



Suriyeli A.S, iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşı Z.M.Z. ile İstanbul'da bulunduğu sırada para için organ nakli yapabilecekleri düşüncesiyle sosyal medya üzerinden buldukları bir grupta M.A.S. ve M.A.M. ile irtibata geçtiklerini ve böbrek nakli için kişi başına 10 bin dolara anlaştıklarını ifade etti.



İstanbul'da tekstil işiyle uğraştığını belirten Z.M.Z. ise iddianamedeki ifadesinde, 2023'te Halep'te ailesinin vefat ettiğini, geride kalan babasına para bulmak için böbreğini satmaya karar verdiğini savundu.

"15 BİN DOLAR HAVALE ETTİM"



M.A.M. de kız kardeşine böbrek nakli için adını E.M. olarak bildiği kişi ile irtibata geçtiğini belirterek, "Bu kişi ile kardeşimin tedavisi için 65 bin dolara anlaştım. Önce para vermedim. E.M. bana direk Gaziantep'e gelmemi söyledi. Kız kardeşim ve akrabalarımla 7 Şubat'ta Gaziantep'e gittik. Bu şahıs, bana bir grup böbrek hastasının yanımıza geleceğini söyledi. Bu kişiler M.A.S. ve S.A.S. idi. Bu şahıslar ile buluştuk. E.M. bizden kişi başı 65 bin dolar talep etti. E.M'ye peşinat olarak 15 bin dolar havale ettim. Tahliller için de 8 bin dolar ödeme yaptım." ifadesini kullandı.



Kendilerine sahte pasaport ayarlandığını anlatan M.A.M, şunları kaydetti:



"4 gün sonra bize sahte pasaportlar gönderildi. Pasaportlardaki resimleri olan 2 kişi yanımıza geldi. Böbrekleri verecek kişilerin kendileri olduklarını söylediler. Bu şahıslarla hastaneye gidip tahlil yaptırdık. Organların uyumlu olduğu anlaşıldı. E.M. sonra bizi Adana'ya yönlendirdi. M.A.U. sağlık turizmi kapsamında tedaviler için kişi başı 20 bin dolar talep etti. Teklifi kabul ettik. Adana'ya geldik, 10 bin doları peşin verdik ve sözleşme imzaladık. Pasaportların sahte olduğundan M.A.U. ve F.Ö'nün haberi yoktu. Verici şahıslara para vermedik. Parayı anlaşma gereği E.M. verecekti. Verici şahıslara 15 bin dolar vermek üzere anlaşmış. Fakat parayı nakilden sonra verecekti. E.M. sahte pasaportları, bize 15 bin dolar karşılığında ayarladı."



İddianamede ifadelerine yer verilen diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.



Sanıkların "organ ticareti yapmak veya aracılık etmek" suçundan 5'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.