İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği “Dünden Bugüne Cumhuriyet” konulu konferansta konuştu.



Üsküdar Nevmekân Sahil’de gerçekleşen konferansta izdiham yaşandı.

"YA SİZ SUSUN..."

İzdihama neden olan gençlere, "Ne oluyor orada problem nedir? Yoğunluk olması gürültü olmasını gerektirmiyor ki" diye seslenen Ortaylı, "Aldır içeri aldır içeri" tezahüratları üzerine ise şunları söyledi: "Nereye alacağım, burada insanlar birbirini keser. Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu? Burada insanların üst üste mi oturmasını istiyorsunuz. İstanbul’da doğru düzgün konferans salonu, tiyatro, opera, klasik konser dinleyeceğiniz bir tane anca var. Şimdi artık çok rica ediyorum ya siz susun ya ben susayım."