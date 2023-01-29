Otizmli çocuğa psikologdan dayak

İstanbul'da otizmli bir çocuğun eğitim için eve gelen psikolog tarafından darp edildiği iddia edildi.

4 çocuklu Koşar ailesinin en küçük üyesi 6 yaşındaki Mustafa’ya, 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu.



Otizm alanında önde gelen vakıflardan birinde 3 yaşından beri eğitim alan Mustafa, eğitmeniyle burada tanıştı.

Yüksek lisansa başlayacağı için kurumdan ayrılan eğitmen, pandemi sürecinde Mustafa’ya evinde özel eğitim vermeye başladı.



Son zamanlarda çocuğunun davranışlarında değişiklik olduğunu farkeden aile çareyi odaya gizli kamera yerleştirmekte buldu.

26 Ocak Perşembe günü yapılan dersin ardından görüntüleri izleyen aile, İ.A.'nın çocuklarına şiddet uyguladığını görünce suç duyurusunda bulundu.

İ.A ise, eğitimlerin katı kurallar dahilinde olduğuna vurgu yaparak iddiaları yalanladı.



"BİZİ İTMEYE BAŞLADI"



Yaşadıklarını anlatan anne Özgül Koşar, otizmli çocukların eğitime dirençli olduğu için ağlama seslerini dikkate almadıklarını söyledi. Son zamanlarda çocuğun derse girmemek için direndiğini dile getiren Koşar, "Yavaş yavaş şüphelenmeye başladım, eşime bu yönde baskılarım oldu. Göremiyorum, bilemiyorum. Mustafa bizi itmeye başladı. Farklılıklar fark ettik. Öğretmeni ona bir şey anlatmak için uzandığında da siper aldığını görünce iyice kanaat getirdik." dedi.



Baba Engin Koşar da psikoloğun iddia ettiği gidi eğitimin modelinin bu olamayacağını belirtti.