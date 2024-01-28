Oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada? Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu (31 Mart 2024 Yerel Seçimleri)

Oy pusulasında hangi partinin, kaçıncı sırada yer aldığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde oy kullanmaya gidecek olan seçmenler tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleşti. Peki, Yerel seçimlerde oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada yer alacak?

Oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada? Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu (31 Mart 2024 Yerel Seçimleri)

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde hangi partinin oy pusulasında kaçıncı sırada yer aldığı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.

SEÇİME 35 PARTİ KATILACAK

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.

Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.

Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.

Oy pusulasında hangi parti, kaçıncı sırada? Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu (31 Mart 2024 Yerel Seçimleri) - 1

OY PUSULASINDA HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA?

Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi ()
2- İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti (DSP)
8- Yeniden Refah Partisi
9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi ()
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi ()
32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
33- DEVA Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi

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