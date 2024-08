Özgür Özel: CHP, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisidir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İlçe Teşkilatı önünde vatandaşlara seslendi. Özel, "Balıkesir'de, Büyükşehir'de dahil olmak üzere, 4'ü hariç bütün belediyelerden ve Balıkesir nüfusunun yaklaşık yüzde 93'üne karşılık gelen alanda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının seçilmesi hepimiz için son derece değerli, son derece kıymetlidir. Bunun için hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



Ayvalık ilçe teşkilatını baba evi olarak değerlendiren Özgür Özel, "Buranın tapusu hiçbirimizin üzerinde değildir. Ne bende, ne Kemal Bey'de, ne rahmetli Ecevit'te, ne İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür” dedi.



Türkiye'nin bütün demokratları 31 Mart'taki çağrıya uyduklarını belirten Özel, “Türkiye isteyen bütün demokratları baba evine çağırıyoruz. Millet İttifakı'nın geçmişte ki bileşenleri, seçimlerde istediler ki Balıkesir'de birlikte olalım seçmen. Ama biz Ankara'da anlaşamadık. Döndük Balıkesir'e dedik ki, Ahmet Akın Türkiye İttifakı'nın adayıdır. Size emanet ediyoruz. Ayvalık'a dedik ki Mesut Ergin Türkiye İttifakı'nın adayıdır. Size emanet ediyoruz. Ayvalık'a dedik ki Mesut Ergin Türkiye İttifakı'nın adayıdır. Size emanet ediyoruz. Sesimizi duyan onlara sahip çıkan ittifakla yüzde 43 oy aldığımız yerde, ittifaksız büyükşehirde yüzde 52 Ayvalık'ta 58-59 oylarla, Türkiye İttifakı'nı iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Biz yerel seçimin akşam şunu söyledik. ‘Bu bir zafer değil. Bu bir başarı ama çok önemli bir görevi sırtımıza yükleyen bir başarı. Biz bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan, adil, düzgün bir şekilde görev yapacak, belediye başkanlarımızla birlikte bu bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız ve esas zaferi, esas büyük başarıyı hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız" dedi.



"KURULTAYLA PARTİMİZİ İKTİDARA HAZIRLAYACAĞIZ"



CHP'nin kurultaya hazırlandığını ifade eden Özel, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, hepimizin partisi iktidar olacak. Sizden özellikle rica ediyorum. Bundan sonra partimizin adını andığınızda ki 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacağımız, 9 Eylül'de Ankara'da bitireceğimiz büyük değişim kurultayında, partimizin hem tüzüğünü demokratikleştireceğiz, hem de iktidar programını hazırlayacağımız parti programının başlangıç toplantılarını yapacağız. 6 günlük bir kurultayla partimizi iktidara hazırlayacağız” dedi.



Ayvalık'ın gelecek yıl su sorununun çözüleceğini ifade eden Özgür Özel, "Alın size CHP Belediyeciliği. Mesut Başkanım sağ olsun bu seçimlerde önemli bir başarı gösterdi. Projeleri vardı. Projelerini hayata geçiriyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Siz de bütün iktidarın elini kolunu bağlamasına imkansızlıklar oluşturmasına rağmen seçtiğimiz başkanlara lütfen sahip çıkın. Biz Ayvalık'ı Mesut Başkan'a emanet ettik ama Mesut Başkan'ı da her birinize emanet ediyorum her birinize. İlçe Başkanımız, örgütümüz çalışmaya devam edecekler" dedi.



"CHP DEMEK TÜRKİYE İTTİFAKI DEMEKTİR"



Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisi olduğunu ifade eden Özel, "Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Şöyle diyorlar, evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, ama oyu bize vermelisin. Niye? Çünkü vatanı böldürecekler. Çünkü bayrağı indirecekler. Çünkü ezanı dindirecekler. Buradan şunu söyleyeyim. Ezanlar dinmiş mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve Kuvayı Milliye ruhuyla kurtuluş savaşı ve kurtuluş gerçekleşti. Bu ülkede camiler kilise olmaktan, ezanlar susmaktan kurtuldu. Bayrağı indirmeye kalktılar. O bayrağı elde tutan, gönderde tutan bizim Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatan ve başaran kurucu kadrolarımızdı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Memleketi bölmeye kalktılar. Yedi ülke istila ettiler öyle birileri çağırınca gezi olayları sırasında havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen giyenler değil bizim Çanakkale'de Anadolu'da toprak altında kefensiz yatan dedelerimiz kurtardı memleketi. O yüzden öyle bedavadan siyaset yok. CHP demek Türkiye İttifakı demektir. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane ittifakıdır. İçinde milliyetçiliğinde olduğu altı ok hepimizin göğsüne kazınmıştır, zihnine kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar, ne din düşmanı çıkar ne de bu ülkenin faydasının dışında bir iş yapacak kimse çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisidir.” dedi.