Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine yanıt

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" mesajı gündemdeyken CHP lideri Özgür Özeli "Vefasızlık etmedik." dedi. Özel, 14-28 Mayıs seçimlerinde kolektif bir başarısızlık yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine yanıt
CHP'den Kılıçdaroğlu'na "hançer" yanıtı

CHP'den Kılıçdaroğlu'na "hançer" yanıtı

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Genel Başkanı Özgür Özel eski CHP Genel Başkanı 'nın "Hançerlendim" açıklaması gündemdeyken değişim sürecinde yaşananları anlattı.

"Vefasızlık etmedik." ifadelerini kullanan Özel, "Bizden bekleneni yaparak ilerlenmesi gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik." dedi.

Özel, 2023'te kolektif bir başarısızlık yaşadıklarını da sözlerine ekleyip "Hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik." diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Sokak hayvanları düzenlemesinde yer alacağı belirtilen uyutma seçeneğine tepkisini sürdüren CHP lideri, "Ölüm son çare değildir." dedi.

Bir sonraki adımı AK Parti'nin sunacağı kanun teklifinde görmemek istediklerini de belirten Özel, "Ölümün vadesini öne çekmek fanilerin işi değildir. Birilerinin kararıyla bu topraklarda milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz." diye konuştu.

SEMİH YALÇIN'A SİNAN ATEŞ TEPKİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin Chp'ye yönelik "Partimizle ilgisi yok. Elinizde belge varsa mahkemelere gidin." demişti.

Özel, Yalçın'a Olcay Kılavuz'un danışmanlık görevinden alınmasını hatırlatarak "O partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir." dedi.

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