Özgür Özel’den YSK’nın Van kararına destek: Kayyum belediyeciliğine itiraz ediyoruz

“UYULMAYAN ANAYASA’NIN DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜZAKERESİ OLMAZ”

Anayasaların toplumsal mutabakat metni olduğunu ve değiştirilebileceğini belirten Özgür Özel, şöyle konuştu:



“Anayasa nasıl değişir? Kimler değiştirebilir? Kimlerle Anayasa değişikliği olmaz. Bir ülkede Hatay halkının seçtiği milletvekili, Anayasa Mahkemesi'nin de kararına rağmen hapiste tutuluyor. O ülkede bunu yapanlarla Anayasa değiştirilmez. Bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan alt mahkemelere ceza vermek yerine ödül veriliyorsa ve Anayasa Mahkemesi'ne had bildiriliyorsa, hatta ‘Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır’ lafları dolanabiliyorsa onlarla Anayasa değiştirilmez. Gezi olayları dünyanın en barışçıl tepkileri. Tayfun Kahraman içeride yatıyorsa bakın Özgür Özel’in de yerine yatıyor. Gezi davasından yatan herkes hepimizin yerine yatıyor. Bu yüzden bizimle Anayasa değişikliği falan konuşacak birinin, önce Anayasa’ya uyuyor olması lazım. Uyulmayan Anayasa’nın değişikliğinin müzakeresi olmaz.”



Özel, 14 Mayıs’taki seçimi kazanabileceklerini, ancak seçimin altılı masanın ortak veya münferit hataları sonucu kaybedildiğini söyledi.



14 Mayıs’taki hataları bir daha yapmamak için genel başkan olduğunu dile getiren Özel, “Siyasi partileri ne Anayasa Mahkemesi kapatabilir ne diğer partilerin liderleri. Partileri kapatırsa millet kapatır, açarsa yenisini millet açar. Seçilmiş herkesin başımın üstünde yeri var. O yüzden de muhalefetle asla muhalif kavga etmeyeceğim. Ama biz hep birlikte ve ayrı ayrı yaptığımız hatalarla insanları 31 Mart gecesi sevincinden mahrum ettik. Oradaki kusurumuzu görüyoruz. Bir daha onlara öyle bir üzüntü yaşatmamaya yemin ettiğim için genel başkan adayı oldum.” ifadelerini kullandı.



Özgür Özel, 31 Mart’taki seçimin kendileri açısından önemli bir başarı olduğunu ancak daha yeni başladıklarını ifade ederek, milletin 31 Mart’ta kendilerine tüketici kredisi değil, yatırım kredisi verdiğini söyledi.



Belediye başkanlarının eğitimine önem verdiklerini belirten Özel, bununla ilgili çalışmalara değindi. Emekli olmuş ya da işten çıkarılmış Sayıştay mensuplarını işe alıp yönettikleri belediyeleri denetlemede kullanacaklarını bildiren Özel, “Kusuru olanların gözünün yaşına biz bakmayacağız. Devlet denetimi kadar sıkı ama vicdanlı bir denetim yapacağız. Hatası olanı affetmeyiz. Vatandaş 4 yıl sonra verdiği oydan pişman olursa ben onlara mahcup olurum. Ben onlardan bir daha oy isteyemem.” dedi.



Kayseri Pınarbaşı’ndaki seçimi takip ettiklerini belirten Özel, “küfürle seçim iptal ettirenlere karşı gidip sahada çalışma yapacaklarını ve seçimi kazanacaklarını” söyledi. Özel, “Bundan sonra CHP’nin iddiasız olduğu bir tek seçim bölgesi, kaybedeceği tek bir seçim yoktur.” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİMDEN KORKMAYIZ”

Özel, seçim akşamı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in tebriklerini ilettiğini söyledi.

Erken genel seçim istediğini ama bunu talep etmediğini aktaran Özel, “Benim ‘Evet yerel seçimden başarıyla çıktık şimdi genel seçimi hemen yapmalıyız’ demem AK Parti’li ve MHP’li seçmene büyük saygısızlık olur. Yerel seçim diye oy almış bunu genel seçime çevirmiş olurum. Onlar istediğinde erken seçim olacak. Biz Tayyip Erdoğan’ın adaylığından korkmayız, erken seçimden korkmayız.” dedi.



Özel, hata yapmadıkları takdirde bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine ve cumhurbaşkanı adaylarının seçileceğine yüzde 100 inandığını söyledi.



Öte yandan yenilmeyi bildiklerini vurgulayan Özel, futboldan alıntı yaparak, “Şimdi yenilmeyi bilmeyen birine karşı oynayacağız ve artık kazanmayı öğrendik.” diye konuştu.