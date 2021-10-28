PAEM amirlik sınav sonuçları açıklandı (2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav sonucu sorgulama ekranı)

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen 'PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı' sonuçları açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), alım yapılacağı duyurulmuştur.

Bu doğrultuda, Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan yazılı sınava ait sonuçlar 27.10.2021 tarihinde duyurulmuştur." ifadeleri yer aldı.

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