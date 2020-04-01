Pazar yerleri için yeni tedbirler

Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak

Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak.

Vatandaşlar koridorda 2 metre mesafe ile duracak.

Pazarlarda akşamüstü yoğunluğu engellenecek. Bu amaçla merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından vatandaşa uyarı mesajları yayınlanacak.

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